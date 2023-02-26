В последние дни февраля Землю накроет двухдневная магнитная буря.

Солнечные бури - это периоды повышенной активности Солнца, которые могут негативно влиять на наше самочувствие. Такие бури случаются довольно часто - несколько раз в месяц. К счастью, большинство из них слишком слабые по мощности, чтобы нанести реальный вред здоровью.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

Как сообщает погодный сайт Gismeteo, магнитная буря продлится два дня - в воскресенье и понедельник 26 и 27 февраля. Буря 26 февраля будет слабой по силе, а 27 февраля - средней.

Видео дня

26 февраля пик магнитной бури ожидается вечером. Также опасной будет вся ночь с 26 на 25 февраля.

Следующая магнитная буря, по прогнозам специалистов, ожидается только 6 марта.

Влияние магнитной бури на здоровье

Магнитная буря по-разному влияет на людей. Больше всего её влияние ощущают метеозависимые и пожилые люди, обладатели хронических болезней, беременные женщины.

Признаки недомогания во время бури могут отличаться, но чаще всего встречаются такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в сердце;

повышенное давление;

боль в мышцах и суставах;

бессонница или сонливость;

обострение хронических заболеваний;

повышенная раздражительность.

Чтобы пережить магнитную бурю без недомогания, придерживайтесь следующих советов в опасные даты.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет. Замените их зеленым или травяным чаем.

Пейте больше воды - не меньше 1,5 литров в сутки.

Ограничьте употребление фастфуда, жирной и жареной еды, острых блюд. Ешьте больше сезонных продуктов.

Регулярно проветривайте комнату.

Больше двигайтесь, сделайте зарядку, прогуляйтесь.

Примите контрастный душ.

Ложитесь спать в одно и то же время и спите не меньше 7 часов в сутки.

Постарайтесь меньше нервничать.

Эти правила нужно соблюдать за несколько дней до наступления бури и во время бури. Тогда буря пройдет для вас без последствий для здоровья.

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