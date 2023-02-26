Солнечные бури - это периоды повышенной активности Солнца, которые могут негативно влиять на наше самочувствие. Такие бури случаются довольно часто - несколько раз в месяц. К счастью, большинство из них слишком слабые по мощности, чтобы нанести реальный вред здоровью.
Что такое магнитная буря?
Магнитная буря - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будет ближайшая магнитная буря
Как сообщает погодный сайт Gismeteo, магнитная буря продлится два дня - в воскресенье и понедельник 26 и 27 февраля. Буря 26 февраля будет слабой по силе, а 27 февраля - средней.
26 февраля пик магнитной бури ожидается вечером. Также опасной будет вся ночь с 26 на 25 февраля.
Следующая магнитная буря, по прогнозам специалистов, ожидается только 6 марта.
Влияние магнитной бури на здоровье
Магнитная буря по-разному влияет на людей. Больше всего её влияние ощущают метеозависимые и пожилые люди, обладатели хронических болезней, беременные женщины.
Признаки недомогания во время бури могут отличаться, но чаще всего встречаются такие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в сердце;
- повышенное давление;
- боль в мышцах и суставах;
- бессонница или сонливость;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная раздражительность.
Чтобы пережить магнитную бурю без недомогания, придерживайтесь следующих советов в опасные даты.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет. Замените их зеленым или травяным чаем.
- Пейте больше воды - не меньше 1,5 литров в сутки.
- Ограничьте употребление фастфуда, жирной и жареной еды, острых блюд. Ешьте больше сезонных продуктов.
- Регулярно проветривайте комнату.
- Больше двигайтесь, сделайте зарядку, прогуляйтесь.
- Примите контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время и спите не меньше 7 часов в сутки.
- Постарайтесь меньше нервничать.
Эти правила нужно соблюдать за несколько дней до наступления бури и во время бури. Тогда буря пройдет для вас без последствий для здоровья.