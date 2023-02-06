Магнитная буря в феврале / фото ua.depositphotos.com

Работники солнечных лабораторий ведут непрерывное наблюдение за состоянием Солнца. Повышенная солнечная активность может негативно сказываться на здоровье некоторых людей, поэтому специалисты заранее предупреждают о таких опасных явлениях. К счастью, существуют несложные правила, которые помогут улучшить самочувствие в дни магнитных бурь.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет магнитная буря в феврале 2023

Магнитные бури в феврале / фото meteoagent.com

Как сообщает погодный сайт Meteoagent, первая магнитная буря в феврале продлится 4 дня подряд - с 7 по 10 февраля. Эта буря по мощности будет средней. Следующая магнитная буря прогнозируется 19-21 февраля и также будет средней по силе. Больше бурь в феврале не предвидится.

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Влияние магнитной бури на здоровье

Сильнее всего влияние магнитной бури на здоровье ощущают метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Признаки недомогания во время бури индивидуальны, но чаще всего проявляются такие симптомы:

  • головная боль;
  • тошнота и рвота;
  • головокружение;
  • боль в суставах и спине;
  • боль в животе;
  • слабость и бессонница;
  • повышенное артериальное давление;
  • обострение хронических заболеваний.

Чтобы магнитная буря прошла без последствий для здоровья, за несколько дней до начала бури и во время нее нужно придерживаться несложных правил здорового образа жизни.

  1. Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет.
  2. Пейте больше воды и травяного чая.
  3. Регулярно проветривайте комнату и чаще бывайте на свежем воздухе.
  4. Пройдитесь пешком вместо поездки на общественном транспорте.
  5. Ешьте меньше соленой, острой, жирной и жареной пищи, а также фастфуда.
  6. Принимайте контрастный душ вечером.
  7. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.
  8. Постарайтесь меньше нервничать, не вступайте в конфликты.

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