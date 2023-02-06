Магнитная буря средней силы накроет Землю в первую половину февраля.

Работники солнечных лабораторий ведут непрерывное наблюдение за состоянием Солнца. Повышенная солнечная активность может негативно сказываться на здоровье некоторых людей, поэтому специалисты заранее предупреждают о таких опасных явлениях. К счастью, существуют несложные правила, которые помогут улучшить самочувствие в дни магнитных бурь.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет магнитная буря в феврале 2023

Как сообщает погодный сайт Meteoagent, первая магнитная буря в феврале продлится 4 дня подряд - с 7 по 10 февраля. Эта буря по мощности будет средней. Следующая магнитная буря прогнозируется 19-21 февраля и также будет средней по силе. Больше бурь в феврале не предвидится.

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Влияние магнитной бури на здоровье

Сильнее всего влияние магнитной бури на здоровье ощущают метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Признаки недомогания во время бури индивидуальны, но чаще всего проявляются такие симптомы:

головная боль;

тошнота и рвота;

головокружение;

боль в суставах и спине;

боль в животе;

слабость и бессонница;

повышенное артериальное давление;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы магнитная буря прошла без последствий для здоровья, за несколько дней до начала бури и во время нее нужно придерживаться несложных правил здорового образа жизни.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Пейте больше воды и травяного чая. Регулярно проветривайте комнату и чаще бывайте на свежем воздухе. Пройдитесь пешком вместо поездки на общественном транспорте. Ешьте меньше соленой, острой, жирной и жареной пищи, а также фастфуда. Принимайте контрастный душ вечером. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки. Постарайтесь меньше нервничать, не вступайте в конфликты.

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