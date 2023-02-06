Работники солнечных лабораторий ведут непрерывное наблюдение за состоянием Солнца. Повышенная солнечная активность может негативно сказываться на здоровье некоторых людей, поэтому специалисты заранее предупреждают о таких опасных явлениях. К счастью, существуют несложные правила, которые помогут улучшить самочувствие в дни магнитных бурь.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будет магнитная буря в феврале 2023
Как сообщает погодный сайт Meteoagent, первая магнитная буря в феврале продлится 4 дня подряд - с 7 по 10 февраля. Эта буря по мощности будет средней. Следующая магнитная буря прогнозируется 19-21 февраля и также будет средней по силе. Больше бурь в феврале не предвидится.
Влияние магнитной бури на здоровье
Сильнее всего влияние магнитной бури на здоровье ощущают метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Признаки недомогания во время бури индивидуальны, но чаще всего проявляются такие симптомы:
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- головокружение;
- боль в суставах и спине;
- боль в животе;
- слабость и бессонница;
- повышенное артериальное давление;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы магнитная буря прошла без последствий для здоровья, за несколько дней до начала бури и во время нее нужно придерживаться несложных правил здорового образа жизни.
- Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет.
- Пейте больше воды и травяного чая.
- Регулярно проветривайте комнату и чаще бывайте на свежем воздухе.
- Пройдитесь пешком вместо поездки на общественном транспорте.
- Ешьте меньше соленой, острой, жирной и жареной пищи, а также фастфуда.
- Принимайте контрастный душ вечером.
- Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.
- Постарайтесь меньше нервничать, не вступайте в конфликты.