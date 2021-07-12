В середине июля ожидается магнитная буря средней силы.

В середине июля Землю накроет магнитная буря средней силы. В этот период люди с метеозависимостью могут чувствовать слабость и недомогание. УНИАН назвал самые опасные даты июля и рассказал, как сохранить хорошее самочувствие во время бури.

Что такое магнитная буря?

Геомагнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда в Украине ожидаются магнитные бури

Небольшая повышенная солнечная активность ожидается в понедельник 12 июля. Самым опасным будет период с 21:00 до полуночи. Во вторник 13 июля будет магнитная буря средней силы. Больше в этом месяце бурь не предвидится.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

В день повышенной солнечной активности могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, повышенное артериальное давление, слабость, бессоница, обострение хронических заболеваний. Особенно опасны бури для метеозависимых и пожилых людей, а также беременных женщин.

Чтобы защититься от негативного влияния, в дни предполагаемой бури следует придерживаться правил здорового образа жизни.

Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи.

Кофе, алкоголь и энергетики замените зеленым и травяным чаем.

Принимайте контрастный душ.

Чаще бывайте на свежем воздухе.

Постарайтесь исключить на это время источники стресса.

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Автор: Екатерина Пулатова