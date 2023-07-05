Ожидается, что излучение от вспышки достигнет Земли 9-10 июля.

На Солнце произошла вспышка, вызвав направленный на Землю выброс корональной массы. Ожидается, что удар придется на 9-10 июля. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, вспышка произошла 3 июля в активной области Солнца 3360 Событие началось в 21:02 UTC (00:02 4 июля по Киеву - УНИАН), достигло пика в 21:12 (00:12 по Киеву) и закончилось в 21:22 (00:22 по Киеву).

Прогнозируется, что медленно движущийся компонент достигнет Земли вечером 9 июля - 10 июля. До этого времени ожидается, что солнечная активность будет на низком уровне.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад на Солнце произошла сильнейшая за 20 лет вспышка, излучение от которой достигло Земли. Из-за этого на западе США и в Тихом океане произошло отключение радиосвязи.

Ученые утверждаются, что вспышка была Х-класса - самой мощной категории, на которую способно наше Солнце.

Солнце приближается к 11-летнему пику своей активности. На данный момент количество солнечных пятен достигло максимума за последние более 20 лет. Ожидается, что текущий солнечный цикл может стать одним из самых сильных из когда-либо зарегистрированных.

Вас также могут заинтересовать новости: