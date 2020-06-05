Сегодня украинцы смогут наблюдать лунное затмение

Лунное затмение будет неполным, однако часть Луны все же изменит цвет.

Сегодня, 5 июня, состоится очередное лунное затмение, которых в этом году всего будет шесть.

Это затмение увидят жители Европы (в том числе и украинцы, если позволит погода), Азии, Африки и Австралии, акватории Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Антарктиды.

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Затмение начнется в 20:45 по киевскому времени и закончится в 00:04. Максимальная фаза ожидается в 22:24.

Сегодняшнее затмение совпадает с полнолунием, поэтому его можно будет хорошо рассмотреть. Однако в полутень погрузится только 59% Луны, она не станет красного цвета. Цвет Луны около середины затмения может стать похожим на цвет чая.

Отметим, что следующее лунное затмение произойдет через месяц - 5 июля. Однако оно будет слабее и его будет практически невозможно рассмотреть без специального оборудования.

Как сообщал УНИАН, в этом году людям предстоит увидеть сразу 13 полнолуний, несколько суперлун, одну "голубую Луну", поцелуй планет, впечатляющие звездопады и полное солнечное затмение. Часть этих событий уже произошла, однако землян ждет еще полное солнечное затмение. 14 декабря Луна окажется ровно между нами и Солнцем, и на Землю ляжет лунная тень.

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