Корейские ученые нашли новые потенциальные лекарства от коронавируса

Речь идет об антигельминтном лекарстве никлозамиде и ингаляционном кортикостероиде циклесониде.

Исследователи Пастеровского института Кореи провели скрининг 48 известных препаратов на предмет вероятной пользы применительно к лечению коронавирусной инфекции. Исследование показало, что два лекарства эффективны против Covid-19 — по крайней мере, на клеточной культуре.

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Как сообщает Naked Science, результаты исследования опубликованы в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy Американского общества микробиологии.

Авторы проверили препараты на стандартной модельной клеточной линии, выделенной из клеток почек африканской зеленой мартышки, которые обычно используются для выращивания вирусов для производства вакцин.

Антигельминтное лекарство под названием никлозамид, по словам ученых, продемонстрировало «очень сильную» противовирусную активность против SARS-CoV-2. Авторы пишут, что его широкоспекторный противовирусный эффект хорошо документирован в литературе, включая эффективность против SARS и MERS — ближайших «родственников» нового коронавируса.

Недостатком никлозамида служит низкая абсорбция, которая уменьшает силу действия препарата, так как до тканей-мишеней доходит малая часть дозы; а повышение дозировки увеличивает токсичность. Согласно отчету ученых, следует искать способы эффективной доставки необходимых доз лекарства к клеткам-мишеням.

Второй препарат из исследования — ингаляционный кортикостероид циклесонид, используемый для лечения астмы и аллергического ринита, — несмотря на существенно более низкую противовирусную активность также продемонстрировал многообещающие результаты против SARS-CoV-2.

Противовоспалительная активность циклесонида может играть решающую роль в ослаблении или предотвращении цитокинового шторма — избыточной иммунной воспалительной реакции, которая зачастую становится причиной смерти пациентов с Covid-19.

Ранее сообщалось, что ученые из Израиля обнаружили антитела, которые активно борются с коронавирусной инфекцией в организме человека и могут быть применены для создания вакцины.

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