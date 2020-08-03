Хаббл сделал снимок далекой и невероятно красивой галактики

Эта галактика расположена в 270 млн световых лет от Земли.

Космический телескоп Хаббл сделал снимок далекой галактики NGC 4907.

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Новое фото опубликовано на сайте обсерватории.

Как сообщается, эта спиральная галактика расположена на расстоянии 270 миллионов световых лет от Земли.

Под галактикой ярко светит звезда, которая на самом деле находится в нашей галактике Млечный Путь.

"Эта звезда выглядит намного ярче, чем многие миллионы звезд в NGC 4907, так как она находится в 100 000 раз ближе, и находится на расстоянии всего 2500 световых лет от нас", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее космический телескоп "Хаббл" сделал снимок невероятно красивого звездного скопления.

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