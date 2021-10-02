На снимке показан фрагмент северного полушария Меркурия с кратерами Кальвино и Лермонтова и равниной Сихту.

Космический зонд BepiColombo передал первое фото поверхности планеты Меркурий.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

"Совместная европейско-японская миссия BepiColombo показала снимок Меркурия, сделанный 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетел мимо планеты", - сказано в сообщении.

На снимке показан фрагмент северного полушария Меркурия с кратерами Кальвино и Лермонтова и равниной Сихту.

В ESA рассказали, что снимок был сделан, когда аппарат находился на расстоянии 2420 километров. После этого BepiColombo приблизился к Меркурию на расстояние примерно 199 километров. Новые снимки ожидаются в ближайшие дни.

В агентстве пояснили, что BepiColombo совершил первый из шести запланированных пролетов у Меркурия, во время которых постоянно менять свою траекторию, пишет BBC.

Это необходимо, в частности, для того, чтобы замедлить аппарат после двух лет сближение с Солнцем и закрепить его в гравитационном поле Меркурия, чтобы он мог остаться на орбите планеты.

Первые изображения Меркурия в рамках миссии получили при помощи контрольных или инженерных камер, установленных на внешней стороне космического аппарата. Однако ученые надеются увидеть на поверхности планеты некоторые знакомые объекты.

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"Думаю, мы узнаем кратер Койпер. Он - очень яркий. Нужно подождать. Мы знаем, что должно быть в поле зрения, но учитывая освещения и возможности этих небольших камер - есть некоторая неопределенность", - сказал BBC Дэйв Ротери из Открытого университета Великобритании.

Миссия BepiColombo: что известно

Как сообщал УНИАН, миссия BepiColombo стартовала с Земли в октябре 2018 года. Ее целью является исследование тайн самой маленькой и наименее изученной планеты Солнечной системы - Меркурия.

Миссия BepiColombo, названная в честь итальянского математика и инженера 20-го века Джузеппе (Бэпи) Коломбо, должна прибыть на орбиту Меркурия ориентировочно в декабре 2025 года. Там BepiColombo выпустит два зонда для изучения поверхности и внутреннего строения Меркурия.

В целом BepiColombo должен пролететь 9 млрд км - это вдвое больше, чем радиус всей Солнечной системы.

Интенсивность солнечного излучения на Меркурии примерно в 10 раз выше, чем на Земле. Аппарату придется работать в условиях как экстремально низких, так и экстремально высоких температур (от -180 до +450°C)

Меркурий - единственная планета земной группы, кроме самой Земли, которая обладает глобальным магнитным полем. В этом смысле она - исключение. Это поле в три раза сильнее в северном полушарии, чем в южном.

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Автор: Александр Топчий