Стартовала миссия BepiColombo для исследования тайн Меркурия (фото, видео)

Миссия BepiColombo должна прибыть на орбиту Меркурия ориентировочно в декабре 2025 года.

В семилетнее путешествие к Меркурию отправилась исследовательская миссия BepiColombo, целью которой является «исследование тайн» самой маленькой и наименее изученной планеты Солнечной системы.

Как сообщается на сайте миссии, европейско-японский космический корабль стартовал утром 20 октября с космодрома Европейского космического агентства во Французской Гвиане.

Это только третья миссия к Меркурию. Немного космических аппаратов посещали эту планету из-за ее близости к Солнцу – меньше 60 млн км по сравнению с почти 150 млн км до Земли.

Миссия BepiColombo, названная в честь итальянского математика и инженера 20-го века Джузеппе (Бэпи) Коломбо, должна прибыть на орбиту Меркурия ориентировочно в декабре 2025 года.

Там BepiColombo выпустит два зонда для изучения поверхности и внутреннего строения Меркурия.