Стартовала миссия BepiColombo для исследования тайн Меркурия (фото, видео)
В семилетнее путешествие к Меркурию отправилась исследовательская миссия BepiColombo, целью которой является «исследование тайн» самой маленькой и наименее изученной планеты Солнечной системы.
Как сообщается на сайте миссии, европейско-японский космический корабль стартовал утром 20 октября с космодрома Европейского космического агентства во Французской Гвиане.
Это только третья миссия к Меркурию. Немного космических аппаратов посещали эту планету из-за ее близости к Солнцу – меньше 60 млн км по сравнению с почти 150 млн км до Земли.
Миссия BepiColombo, названная в честь итальянского математика и инженера 20-го века Джузеппе (Бэпи) Коломбо, должна прибыть на орбиту Меркурия ориентировочно в декабре 2025 года.
Там BepiColombo выпустит два зонда для изучения поверхности и внутреннего строения Меркурия.
After years of planning, training and simulations, here is the moment that #BepiColombo🛰️ left Earth🌍on it's mission to explore #Mercury🌑https://t.co/jpXUiQRgUlpic.twitter.com/n7zS2tdP9c— ESA Operations (@esaoperations) 20 октября 2018 г.