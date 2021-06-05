Корабль доставит на станцию еду и оборудование.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Корабль доставит на станцию еду и оборудование.

Пристыковка к модулю Harmony на американском сегменте МКС была осуществлена в 05:08. Cargo Dragon привез на МКС 3,3 тонны продовольствия и оборудование для проведения научных экспериментов.

Читайте такжеКитайский зонд прислал первые фото с МарсаТрансляцию стыковки вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

A @SpaceX cargo Dragon spacecraft autonomously docked at 5:09am ET, making it the fifth spacecraft currently parked at the @Space_Station. The Dragon is carrying @ISS_Research, crew supplies, and a pair of roll-out solar arrays in its trunk: https://t.co/8Um8Bhivtapic.twitter.com/FHfZQnKCWS — NASA (@NASA) June 5, 2021

Это уже 22-й полет грузового корабля SpaceX к МКС. Второй раз миссию осуществляет модифицированная версия Cargo Dragon, способная доставить на 20% больше груза и автономно стыковаться со станцией. Обновленный вариант корабля рассчитан на пять полетов к МКС и обратно. Первый запуск такого корабля состоялся в декабре 2020 года, стыковка также прошла успешно, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая