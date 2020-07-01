Ученые создали карту потерянного континента Зеландия

Карта демонстрирует, как вулканическая и тектоническая активность изменили форму затонувшей суши за миллионы лет.

Таинственный восьмой континент Земли не обозначен на большинстве обычных карт. Все потому, что 95% его массы лежит за тысячи метров под водами Тихого океана.

Зеландия - это континент площадью 5 миллионов квадратных километров, который лежит на восток от Австралии. Как пишет NBC News, он находится под современной Новой Зеландией. Ученые открыли прострную подводную массу еще в 1990-х годах. Официальный статус континента Зеландия получила в 2017-ом. Но "потерянный континент" остается в основном неизвестным и плохо исследованным из-за географии в духе Атлантиды.

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Теперь организация GNS Science, которая принадлежит правительству в Веллингтоне, надеется улучшить знания людей о Зеландии с помощью новых карт и интерактивных инструментов, которые изображают потерянный континент беспрецедентно подробно.

"Мы создали эти карты, чтобы обеспечить точную, полную и современную картинку геологии Новой Зеландии и юго-западного тихоокеанского региона", - сказал геолог и главный автор карт Ник Мортимер.

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"Их ценность заключается в том, что они дают свежий контекст, в котором можно объяснить и понять состояние вулканов Новой Зеландии и границ тектонических плит", - добавил он.

Новые карты проливают свет на форму Зеландии, а также ее тектоническую историю, показывая, как вулканическая активность и тектоническое движение формировали континент на протяжении миллионов лет.

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