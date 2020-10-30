Количество угроз для устройств Android в третьем квартале сократилось на 19%, для устройств iOS – на 21%.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперт в области киберзащиты – компании ESET в третьем квартале 2020 года зафиксировали сокращение количества угроз для устройств на операционных системах Android и iOS, сообщается на сайте компании.

Так, по данным ESET, общий объем выявленных угроз для устройств Android снизился на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. Наибольшая активность вредоносных программ была зафиксирована в июле 2020 года, и этот показатель оставался стабильным до конца сентября.

"Рост в июле был связан с активизацией программ из категории скрытых приложений, которые три года подряд доминировали среди вредоносных программ для Android. Эта категория охватывает программы, которые скрывают свои пиктограммы после установки и постоянно показывают на устройствах рекламу в полноэкранном режиме. Такие угрозы обычно маскируются под игры и различные полезные утилиты", - поясняют эксперты ESET.

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Также в течение последних трех месяцев специалисты по кибербезопасности зафиксировали сокращение количества вредоносных программ для Mac на 21% по сравнению со 2 кварталом.

"Самое большое колебание активности было у нежелательных приложений, но без существенного роста. Для всех остальных категорий, таких как рекламное программное обеспечение, троянские программы и потенциально опасные программы, количество выявленных образцов оставалось стабильным", - сказали в компании.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: УНИАН