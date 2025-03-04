Ученые выяснили, что замедление расширения морского дна могло привести к снижению уровня моря.

В наши дни человечество наблюдает стремительное повышение уровня Мирового океана, которое обусловлено, в частности, таянием ледяных щитов и ледников под влиянием изменений климата. Тем не менее 15 миллионов лет назад произошло резкое падение уровня моря, пишет Live Science.

Ученые выяснили, что замедление расширения морского дна могло привести к снижению уровня моря. Они провели исследование, которое показало, что в период с 15 до 6 миллионов лет назад добыча океанической коры сократилась на 35 %. Оно, в основном, было вызвано глобальным замедлением спрединга морского дна, что привело к углублению океанических бассейнов.

В своей работе исследователи рассмотрели различные возможные начальные условия для площади и возраста океанической коры, а также скорости ее разрушения и подсчитали, что замедление спрединга морского дна в древности привело бы к падению уровня моря на 26-32 метра. Эта величина сопоставима с изменением уровня моря, которое произошло бы сегодня, если бы весь Восточно-Антарктический ледниковый щит растаял, но в обратном направлении.

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Также ученые подсчитали, что в период с 15 до 6 млн лет назад поступление тепла в океан из раскаленной мантии сократилось примерно на 8%. Помимо этого вблизи океанических хребтов гидротермальный поток снизился на 35%. Они подчеркнули, что это могло вызвать значительные изменения в химическом составе океана.

В своих предыдущих работах исследователи пришли к выводу, что 35-процентное замедление производства земной коры могло привести к снижению вулканических выбросов парниковых газов и, следовательно, к глобальному похолоданию в тот же период. По их словам, если бы такое снижение произошло, уровень моря мог бы упасть еще более чем на 60 метров.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, что самое сильное океаническое течение начало ослабевать. Возможные изменения могут повлиять на популяцию пингвинов, тем самым влияя на биоразнообразие всего региона.

Кроме того, ученые окончательно узнали, почему Марс является "красной планетой". Они провели исследование, которое перекроило предыдущие знания об этой планете.

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