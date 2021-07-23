Фонд WNISEF вкладывает деньги американских налогоплательщиков в перспективные проекты в Украине, Беларуси и Молдове.

Агентство USAID инвестировало деньги американских налогоплательщиков в украинскую IT-компанию Genesis, которая занимается дейтингом — онлайн-сервисами для секс-знакомств.

Об этом в Facebook написал блогер Сергей Наумович.

Genesis — глобальная компания, работающая по всему миру, включая африканский и азиатский рынки. "Решил поискать откуда деньги. Нашел новость о том, что Horizon Capital привлек $200 млн в EEGF III для Украины и Молдовы. Среди первых инвестиций фонда EEGF III была и инвестиция в Genesis. Horizon Capital утверждает, фонд EEGF III был запущен благодаря якорной инвестиции Western NIS Enterprise Fund и привлек инвестиции от ЕБРР, FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU", — сообщил Наумович.

Фонд WNISEF вкладывает деньги американских налогоплательщиков в перспективные проекты в Украине, Беларуси и Молдове. Был основан правительством США через всем известное агентство USAID. Согласно годовым отчетам, в 2016 WNISEF приобрел акции в Matar Trade and Invest Limited, принадлежащем Genesis, на сумму на $6 млн. В июне 2017 инвестиции в Genesis были проданы в тот самый EEGF III, о чем писал Horizon Capital.

"Так что же это получается — USAID финансирует adult-бизнес в Украине деньгами простых американцев? ЕБРР, FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU — они тоже вложили деньги в IT-сводничество родом из Украины? Интересно, в какой части это помогает украинцам развивать демократию?", — пишет блогер.

Как ранее сообщали в Genesis, компания продала свои дейтинг-активы. Однако согласно недавнему расследованию Vesti.ua, большинство сервисов для взрослых были просто переоформлены на связанные с собственниками Genesis оффшоры. По данным издания, фактически Genesis до сих пор сохраняет контроль над порядка 10 adult-сервисами.

Автор: Иван Бойко