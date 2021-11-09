Предварительно, пользователям предложат заплатить за эксклюзивный контент отдельных блогеров.

В ближайшем будущем соцсеть Instagram введет платные подписки.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на две службы аналитики.

Платные подписки обнаружили в специальном списке в App Store. Цена подписок составит от $0,99 до $4,99.

Предварительно, пользователям предложат заплатить за эксклюзивный контент отдельных блогеров.

Читайте такжеFacebook ликвидирует систему распознавания лицВ мае текущего года глава Instagram Адам Моссери заявлял об изучении идеи подписки, говоря о "различных способах облегчить финансовые отношения между поклонником и создателем".

"Возможность подписаться на какой-то дифференцированный, уникальный или эксклюзивный контент на самом деле кажется поклонникам более полезной, чем просмотр рекламы", – отмечал он.

Напомним, ранее сообщалось, что мессенджер Telegram тестирует функцию встроенной рекламы в каналах с большим количеством подписчиков. Сообщалось, что вскоре будет платная подписка, при оформлении которой можно будет отключить рекламные объявления.

Автор: Катерина Шварц