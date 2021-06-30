Бизнесмен рассчитывает, что Starlink заполнит на рынке коммуникаций нишу между 5G и проводными сетями.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск объявил, что глобальный запуск высокоскоростного спутникового интернета Starlink состоится уже в августе.

Как сообщает Interesting Engineering, такое заявление Маск сделал, выступая на конференции Mobile World Congress в Барселоне.

«В августе мы должны обепечить глобальное покрытие по всему миру, кроме полюсов», - отметл он.

Маск рассчитывает, что Starlink заполнит на рынке коммуникаций нишу между 5G и проводными сетями, и станет очень полезным для небольшой доли потребителей, нуждающихся в скоростном соединении.

«Наши пользователи очень часто живут в удаленных регионах. Иногда они сидят в хижине среди гор, где нет даже электричества», - пояснил он.

Тем не менее, бизнесмен ожидает быстрого роста базы пользоваетелей. По его словам, Starlink хочет снизить стоимость необходимых для подключения терминалов, которые пользователи должны купить для выхода в интернет. Сейчас такой терминал стоит 500 долларов.

Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявляла о планах запустить глобальное покрытие в сентябре, но новое заявление Маска обещает более быстрый запуск.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Для запуска Starlink компания за несколько лет сформировала на орбите крупную группировку спутников – около 1800 штук.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

Для подключения к Starlink пользователь должен будет приобрести специальный терминал-приемник и уплатить абоненскую плату. В США терминал стоит 500 долларов, абонплата - 100 долларов.

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Автор: Дмитрий Захаров