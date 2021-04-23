Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил конкурс на 100 млн долларов в рамках борьбы с глобальным потеплением.
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Об этом сообщает REUTERS.
Указанную сумму получит человек, который придумает способ удаления углекислого газа из атмосферы или океана.
«Сейчас у нас только одна планета. Даже если есть 0,1% вероятность катастрофы - зачем рисковать? Это безумие!» - заявил Маск.
Конкурс продлится четыре года до Дня Земли в 2025 году.
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