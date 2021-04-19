Ученые получили снимок галактики NGC 4603 крупным планом. Эта галактика находится на расстоянии более 100 миллионов световых лет от нас в созвездии Центавра.
Фото было опубликовано на сайте обсерватории Hubble.
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Яркие полосы синих молодых звезд образуют рукава этой галактики, а сложные красно-коричневые волокна состоят из плотных облаков пыли.
Эта галактика - знакомая тема для Хаббла. В последние годы двадцатого века за ней пристально наблюдали в поисках признаков особого класса звезд, известных как переменные цефеиды. Эти звезды имеют яркость, тесно связанную с периодом, с которым они темнеют или становятся ярче, что позволяет астрономам точно измерить, как далеко они находятся от Земли. Измерения расстояний от переменных цефеид являются ключом к измерению самых дальних расстояний во Вселенной и были одним из факторов, которые использовали ученые, чтобы показать, что Вселенная расширяется.
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