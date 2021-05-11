Космическая туманность из созвездия Единорога / фото ESA/Hubble, R. Sahai
Ученые показали, как выглядит "вуаль" из газа и пыли в космосе.
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Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble.
На этом снимке показана туманность под названием NGC 2313, которая находится в созвездии Единорога.
В центре - яркая звезда V565, вокруг которой можно заметить четыре дифракционных шипа. Звезде освещает серебристую веерообразную вуаль из газа и пыли.
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