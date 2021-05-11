Астрономы сфотографировали космическую "вуаль" из газа и пыли.

Ученые показали, как выглядит "вуаль" из газа и пыли в космосе.

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Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble.

На этом снимке показана туманность под названием NGC 2313, которая находится в созвездии Единорога.

В центре - яркая звезда V565, вокруг которой можно заметить четыре дифракционных шипа. Звезде освещает серебристую веерообразную вуаль из газа и пыли.

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Автор: Екатерина Лиманская