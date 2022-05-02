Космический телескоп сделал снимок галактики в созвездии Волосы Вероники.

Космический телескоп Hubble сфотографировал невероятно красивую галактику M99.

Об этом сообщается на сайте обсерватории.

По словам ученых, галактика находится примерно в 42 миллионах световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН) в созвездии Волосы Вероники. Она представляет собой спиральную галактику "грандиозного дизайна", названную так из-за хорошо очерченных выступающих спиральных рукавов.

Напомним, ранее телескоп Hubble сделал фото двух галактик в самом разгаре столкновения. Галактическое взаимодействие сделало систему VV689 почти полностью симметричной, и теперь они похожи на огромные галактические крылья.

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