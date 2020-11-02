Ученые показали, как выглядит далекая галактика в созвездии Секстанта.

Ученым с помощью телескопа Хаббл удалось сфотографировать уникальную галактику UGCA 193.

Снимок размещен на сайте обсерватории.

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Эта прекрасная галактика находится в созвездии Секстанты.

Похожая на водопад, эта галактика вмещает множество молодых звезд, особенно в нижней части, создавая поразительную голубую дымку и ощущение, что звезды падают "сверху".

По словам ученых, синий цвет галактике придают раскаленные звезды. Они в 6 раз горячее нашего Солнца.

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Перевод: Екатерина Лиманская