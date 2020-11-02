Галактика UGCA 193 находится в созвездии Секстанта / фото ESA/Hubble & NASA, R. Tully
Ученым с помощью телескопа Хаббл удалось сфотографировать уникальную галактику UGCA 193.
Снимок размещен на сайте обсерватории.
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Эта прекрасная галактика находится в созвездии Секстанты.
Похожая на водопад, эта галактика вмещает множество молодых звезд, особенно в нижней части, создавая поразительную голубую дымку и ощущение, что звезды падают "сверху".
По словам ученых, синий цвет галактике придают раскаленные звезды. Они в 6 раз горячее нашего Солнца.
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