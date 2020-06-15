Хаббл сделал снимок ультраяркой галактики (фото)

На снимке запечатлено так называемое гравитационное линзирование - эффект, при котором пространство искривляется массивными объектами и свет изгибается.

Благодаря космическому телескопу Хаббл ученые получили снимок ультраяркой галактики, известной как PLCK G045.1 + 61.1.

На снимке, опубликованном на сайте обсерватории, галактика выглядит как множество красноватых точек около центра изображения и гравитационно линзируется скоплением более близких галактик, которые также видны на этом изображении.

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Как сообщается, гравитационное линзирование происходит, когда большое распределение вещества, такого как галактическое скопление, находится между Землей и удаленным источником света. Поскольку пространство искривляется массивными объектами, свет от удаленного объекта изгибается, когда он направляется к нам. Этот эффект был впервые предсказан общей теорией относительности Эйнштейна.

С 2009 по 2013 год космическая обсерватория Планка проводила многократные съемки на всем небе. В ходе этих исследований Планк обнаружил некоторые из самых ярких галактик с большими гравитационными линзами и большим красным смещением в ночном небе.

Именно во время исследования этих отобранных Планком-Гершелем источников с использованием Хаббла был обнаружен оптический звездный свет, излучаемый этой ультраяркой галактикой.

Напомним, ранее Хаббл сфотографировал невероятно массивное скопление звезд.

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