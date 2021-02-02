Google согласился выплатить $3,8 млн нынешним сотрудникам и кандидатам на должность специалиста по разработке программного обеспечения.
Читайте такжеFacebook ограничит таргетирование рекламы из-за обвинений в дискриминацииВ общей сложности компенсации будут выплачены более 5,5 тыс. человек.
Министерство труда США сообщило, что в ходе проверки выяснилось, что корпорация прибегала к дискриминационным методам отбора персонала на эту должность, а также при определении заработной платы уже нанятых сотрудников. Политика компании была признана властями дискриминационной по отношению к женщинам и азиатам, претендовавшим или уже занимающим указанную должность в американских офисах Google, передает kommersant.
Корпорация признала, что выплаты сотрудникам и отбор персонала иногда оказывались дискриминационными. Компания пообещала сделать все возможное, чтобы в будущем не допустить неравного отношения к сотрудникам и кандидатам на работу.
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