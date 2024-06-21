Ученые давно вели споры о том, были ли храмы на Акрополе до Парфенона. Теперь этот спор окончательно разрешен.

Граффити, сделанное древнегреческим пастухом, помогло археологам раскрыть давнюю загадку истории культового Афинского Акрополя.

Парфенон - археологический объект, храм на холме в Афинах, который посещают миллионы туристов. Однако археологи долго спорили, были ли храмы на Акрополе до Парфенона, пишет Independent.

Теперь исследователи нашли граффити, нарисованные пастухом по имени Микон. Он жил в этой местности в VI веке до нашей эры и нарисовал храм на Акрополе, предшествовавший Парфенону. Парень даже подписал свое творение, что позволило современным археологам датировать граффити.

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Археологи отметили, что версия греческого алфавита, которую он использовал для подписи граффити, очень древняя, что указывает на то, что рисунок был сделан еще в VI веке до нашей эры. "Рисунок должен быть как минимум на 50 лет старше Парфенона, строительство которого начали около 450 г. до н. э.", - прокомментировали ученые.

Они рассказали, что в 20 км от Афин в центре обнажения мрамора они нашли участок, покрытый более чем 2000 рисунками, скорее всего, сделанными пастухами. Среди этих рисунков выделялось граффити Микона, изображающее большое храмовое здание с колоннами и ступенями. Согласно исследованию, это граффити на десятилетия старше Парфенона.

Ранее исследователи предполагали вероятное существование древних храмов, старше Парфенона на Акрополе.

Известно, что вторгшаяся персидская армия в 480 г. до н.э. разрушила здания, возведенные в то время в Афинском Акрополе. Древнегреческие документы, датированные до нападения Персии, также указывают на существование нескольких строений. В частности, в одном из таких документов указан "Гекатомпедон" на Акрополе, который использовался для нескольких целей. Именно эти документы и вызывали споры в научной среде. Теперь же граффити Микона окончательно прояснило этот спор.

В исследовании отмечается, что, используя определенный артикль, пастух имел в виду "конкретное здание" в своих граффити. Поскольку Микон назвал свой рисунок храма "Гекатомпедон", значит, термин в документах также относился к храму.

"Граффити Микона — это уникальный документ второй половины шестого века до нашей эры, изображающий здание с колоннадой, предположительно храм, с надписью "Гекатомпедон". Это подтверждает мнение о том, что этот термин относится к храму, вероятное, хотя и неопределенное, расположение которого находится на южной стороне Акрополя архаического периода", - сказали археологи.

Рисунок Микона также является самым ранним из известных свидетельств восхищения архитектурой Акрополя.

Другие ноости об археологических открытиях

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