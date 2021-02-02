Возможно, золотой язык должен был помочь умершему "говорить" в загробной жизни / фото Egyptian antiquities ministry
Археологи нашли в Египте 2000-летнюю мумию с золотым языком.
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Об этом сообщает LiveScience.
По мнению ученых, бальзамировщики могли поместить золотой язык на мумию, чтобы умерший мог говорить в загробной жизни.
Неизвестно, был ли у мумии дефект речи при жизни. Также непонятно, почему язык был сделан именно из золота.
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