По мнению ученых, золотой язык мог помочь умершему "говорить" в загробной жизни.

Археологи нашли в Египте 2000-летнюю мумию с золотым языком.

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Об этом сообщает LiveScience.

По мнению ученых, бальзамировщики могли поместить золотой язык на мумию, чтобы умерший мог говорить в загробной жизни.

Неизвестно, был ли у мумии дефект речи при жизни. Также непонятно, почему язык был сделан именно из золота.

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Перевод: Екатерина Лиманская