В последний раз "голубую Луну" на Хэллоуин во всех часовых поясах можно было наблюдать в 1944 году.

На Хэллоуин над Землей взойдет так называемая "голубая Луна".

В последний раз "голубую Луну" на Хэллоуин во всех часовых поясах можно было наблюдать в 1944 году. В следующий раз такое же полнолуние ожидается в 2039 году, сообщает USA Today.

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Полнолуние, которое можно будет наблюдать 31 октября, называют "голубой Луной", потому что это второе полнолуние месяца.

Обычно за месяц бывает только одно полнолуние, но иногда наступает и второе. Полнолуние разделяются 29 днями, в то время как большинство месяцев длится 30 или 31 день, так что в одном месяце можно уместить две полные луны.

Как правило, "голубую Луну" можно наблюдать каждые 2,5 года.

Конечно, в ночь на Хэллоуин Луна не будет синей. Она будет того же цвета, что и всегда. Но бывают редкие случаи, когда луна приобретает голубоватый оттенок. Частицы дыма или пыли в атмосфере, например, во время крупного извержения вулкана, могут привести к тому, что Луна станет синей.

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Перевод: Екатерина Лиманская