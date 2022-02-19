Прогноз магнитных бурь на февраль предупредит нас о самых опасных днях этого месяца.

Магнитные бури - весьма частые и опасные для здоровья космические явления, которые возникают из-за вспышек на Солнце. В такие периоды метеозависимые люди могут чувствовать недомогание и слабость. В конце февраля специалисты прогнозируют довольно сильную магнитную бурю, которая продлится 4 дня.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в феврале 2022 года

Небольшая солнечная активность ожидается в воскресенье 20 февраля. Затем через день наступит трехдневная магнитная буря - с 22 по 24 февраля. Самой сильной будет солнечная активность 23 февраля. В марте бури на данный момент ожидаются 3, 4, 11 и 12 числа. Но прогноз на такой длительный период может измениться.

Магнитные бури: влияние на здоровье

Влияние бурь сильнее всего ощущают пожилые, беременные и обладатели хронических болезней. В дни бурь могут возникать разные симптомы, такие как: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и пояснице, повышенное артериальное давление, усталость, бессоница или сонливость, обострение хронических заболеваний.

Чтобы магнитная буря не отразилась на самочувствии, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.

Откажитесь от жирной, острой и жареной еды. Ешьте больше овощей и рыбы.

Чаще гуляйте пешком на свежем воздухе.

Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе и энергетиков. Замените их зеленым чаем.

Принимайте контрастный душ перед сном.

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

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