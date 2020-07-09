Сеть фейковых аккаунтов в Facebook использовали для влияния на выборы в Украине

Лица, которые управляли данной сетью, израсходовали около 1,93 млн долларов на размещение рекламы в Facebook и Instagram.

Facebook прекратил работу десятков страниц и учетных записей, применявшихся, в частности, для влияния на ход выборов в Украине.

Об этом говорится в заявлении главы отдела компании по кибербезопасности Натаниэля Глейхера, передает zn.ua.

Всего удалены 72 аккаунта в Facebook, 35 страниц и 13 учетных записей в Instagram. Они были объединены в сеть, частично работавшую в автоматизированном режиме в Украине, которая ориентировалась на "внутреннюю аудиторию".

Проведенное расследование, утверждают в Facebook, позволило установить, что указанные страницы якобы "связаны с рекламным агентством Postmen DA в Украине".

Эта сеть была особенно активна в период президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

Читайте такжеFacebook будет маркировать контролируемые государством СМИ

С ее помощью, как следует из заявления, в частности, "публиковали политические мемы, сатиру и другой контент, в том числе касающийся Крыма, НАТО, экономической политики Украины, внутренней политики, выборов, критики и поддержки различных кандидатов, в том числе Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко".

В заявлении уточняется, что лица, которые использовали данные страницы и аккаунты, пытались скрыть свою личность, а также выдать себя за других людей. Часть страниц была удалена "за разжигание ненависти".

Согласно оценкам Facebook, 766 тыс. учетных записей входили в число подписчиков "одной или более страниц", о которых идет речь. Лица, которые управляли данной сетью, израсходовали около 1,93 млн долларов на размещение рекламы в Facebook и Instagram.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года журналисты немецкого издания Spiegel и исследователи американского аналитического центра Atlantic Council разоблачили глобальную сеть фейковых профилей в Facebook.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram