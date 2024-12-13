Идея зеркальной жизни подразумевает изменение этой естественной хиральности, создание организмов с "левой" ДНК и "правыми" белками.

Ученые призвали прекратить создание "зеркальных бактерий" - синтетических микроорганизмов, созданных из перевернутых молекулярных строительных блоков естественной жизни.

Согласно всеобъемлющему отчету международной группы из 38 ученых, опубликованному в журнале Science, потенциальная опасность этих гипотетических организмов намного перевешивает любые предполагаемые выгоды.

Их выводы вызвали глобальные дебаты о будущем синтетической биологии и ее этических пределах, пишет Interesting Engineering.

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"Угроза, о которой мы говорим, беспрецедентна. Зеркальные бактерии, вероятно, избегут многих реакций иммунной системы человека, животных и растений и в каждом случае вызовут смертельные инфекции, которые будут распространяться бесконтрольно", - сказал Вон Купер, эволюционный биолог из Питтсбургского университета.

Отмечается, что Жизнь на Земле основана на молекулах с определенной хиральностью или хиральностью - структурной асимметрией, которая диктует их биологические взаимодействия. Она универсальна для всех известных организмов: от бактерий до людей.

Идея зеркальной жизни подразумевает изменение этой естественной хиральности, создание организмов с "левой" ДНК и "правыми" белками. Такие зеркальные формы жизни будут полностью отличаться от любого естественного организма, неспособного биологически взаимодействовать с существующими формами жизни обычным образом.

В отчете подчеркиваются серьезные риски, связанные с зеркальными бактериями, включая их способность уклоняться от иммунной защиты и нарушать экосистемы. В отличие от природных бактерий, которые подвергаются сдержкам и противовесам со стороны хищников, вирусов и антибиотиков, зеркальные бактерии будут действовать вне этих систем. Доктор Купер отметил:

"Синтезированный зеркальный микроб будет не только по сути невидим для животных и, вероятно, растений, но и для других микробов, включая вирусы, которые могут атаковать и убивать его. Эта способность избегать хищников и патогенов может позволить зеркальным бактериям беспрепятственно распространяться по экосистемам, что приведет к ужасным последствиям для людей, животных и растений".

Ученые сравнили угрозу зеркальных бактерий с угрозой инвазивных видов: они могут быстро размножаться, эволюционировать и диверсифицироваться без естественных конкурентов, которые бы их контролировали.

Исследователи также признали, что некоторые аспекты зеркальной биологии могут принести значительную пользу. Зеркальные молекулы, такие как белки и ДНК, более устойчивы к деградации в организме человека и могут привести к прорывам в медицине.

По их мнению, создание целой зеркальной бактерии было бы гораздо более сложным и рискованным начинанием. В этом случае меры сдерживания могут оказаться недостаточными для предотвращения побега зеркальных бактерий из лабораторий и распространения в дикой природе.

"Если не появятся убедительные доказательства того, что зеркальная жизнь не будет представлять особой опасности, мы считаем, что зеркальные бактерии и другие зеркальные организмы, даже те, которые имеют инженерные меры биосдерживания, не должны создаваться", - отметили авторы.

Они призывают к глобальному мораторию на исследования, направленные на создание зеркальной жизни и рекомендуют спонсорам явно воздержаться от поддержки таких проектов, позволяя при этом продолжать исследования отдельных зеркальных молекул под строгим надзором. Кейт Адамала, синтетический биолог из Университета Миннесоты и соавтор отчета сказала:

"Мы не должны создавать зеркальную жизнь. У нас есть время для разговора. И именно это мы пытались сделать с помощью этой статьи - начать глобальный разговор".

Исследователи подчеркнули, что их беспокоит не подавление инноваций, а обеспечение того, чтобы научный прогресс соответствовал общественной безопасности. Зеркальные бактерии остаются теоретической концепцией, но быстрый темп технического прогресса означает, что барьеры на пути к их созданию могут пасть раньше, чем предполагалось.

Их главная цель - направлять исследования таким образом, чтобы приоритет отдавался безопасности людей, животных и окружающей среды.

Новости о бактериях

Исследователи из Северо-Западного университета США нашли решение, которое может помочь в борьбе с растущей проблемой загрязнения пластиком окружающей среды.

Они идентифицировали бактерию сточных вод, способную разрушать пластик ПЭТ (полиэтилентерефталат), котрый особенно проблематичен из-за своей прочности и устойчивости к деградации.

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