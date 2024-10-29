Иероглифы на саркофаге женщины показывают, что похороненную в нем особу звали "Та-Кр-Хб" или "Такерхеб".

Музей Перта в Австралии благодаря цифровой реконструкции смог идентифицировать неизвестную мумию возрастом 2 600 лет.

Как пишет The Guardian, в 1936 году музей получил в дар египетский саркофаг. Считалось, что он принадлежал женщине из Кеметского Египта, однако проанализировав структуру костей, эксперты обнаружили, что она была родом из царства Куш, которое завоевало Верхний Египет более 2 000 лет назад, положив начало череде черных фараонов.

Иероглифы на саркофаге женщины показывают, что похороненную в нем особу звали "Та-Кр-Хб" или "Такерхеб". Считается, что она была чернокожей жрицей или принцессой, которая умерла в возрасте тридцати лет и страдала от сильного кариеса зубов. Считается, что она жила около 760-525 гг. до н. э.

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Также ученые разгадали секрет таинственной белой субстанции, размазанной по головам и шеям 3600-летних мумий в Китае. Тесты ДНК показали, что таинственная липкая субстанция была кефирным сыром, пробиотическим мягким сыром, и что он был произведен с использованием коровьего и козьего сыра тысячи лет назад.

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