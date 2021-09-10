рептилия обитала на Земле 90 миллионов лет назад.

В Узбекистане нашли останки нового динозавра, который мог быть главным хищником экосистемы в Азии и превосходил даже тираннозавра.

О невероятном открытии пишет Royal Society Open Science.

Найденными окаменелостями заинтересовались ученые из Канады и Японии. Изучив их они, можно сказать, узнали о существовании нового динозавра. Оказалось, что рептилия обитала на Земле 90 миллионов лет назад и при этом была главным хищником в пищевой цепи Средней Азии. До открытия вершиной пищевой цепочки своего времени считали тираннозавра.

Исследователи назвали рептилию Улугбегзавром (Ulughbegsaurus uzbekistanensis) в честь выдающегося среднеазиатского ученого и государственного деятеля по имени Улугбек.

Читайте такжеВ Китае нашли самый маленький след стегозавра (фото)По выводам ученых, животное относилось к роду кархародонтозавров. У динозавра были "акульи" зубы, которые вырастали до 15 сантиметров в длину. Высота хищника достигала восьми метров, вес варьировался от одной до семи тонн.

Тем временем на аукционе в Париже готовятся продать самый большой из когда-либо найденных трицератропсов – динозавров с тремя рогами, которые жили 66 миллионов лет назад.

А в Уэльсе четырехлетняя девочка Лили Уайлдер случайно нашла след динозавра.

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Автор: Катерина Шварц