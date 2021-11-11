Стыковка с МКС должна произойти 12 ноября. Экипаж Crew Dragon-3 будет работать на станции до апреля 2022 года.

Во Флориде c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был проведен запуск многоразового космического корабля Crew Dragon-3 с четырьмя астронавтами на борту.

Корабль направляется к Международной космической станции (МКС). Он успешно вышел на орбиту, говорится на сайте NASA.

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Запуск был осуществлен 10 ноября в 21:03 по местному времени со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди. В состав экипажа Crew Dragon-3 вошли астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон (NASA) и Маттиас Маурер (ESA).

Эта миссия - первый космический полет астронавтов Чари, Бэррона и Маурера и третий полет Маршберна.

На орбиту корабль вышел через 12 мин. 51 сек. Стыковка с МКС должна произойти 12 ноября. Экипаж Crew Dragon-3 будет работать на станции до апреля 2022 года.

9 ноября корабль Crew Dragon с экипажем предыдущей миссии Crew-2 сел на воду в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.

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Автор: Ирина Погорелая