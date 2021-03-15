Приложение было заблокировано из-за "отсутствия надлежащего разрешения".

Оман заблокировал голосовую сеть Clubhouse.

Читайте такжеGoogle начнет взимать налоги с YouTube-блогеров за просмотры в СШАОб этом пишет Радио свобода со ссылкой на Reuters.

Телекоммуникационный регулятор рассказал, что приложение было заблокировано из-за «отсутствия надлежащего разрешения».

«Аналогичные коммуникационные приложения должны получить разрешение от властей», – прокомментировали решение властей в ведомстве.

По мнению некоторых активистов, блокировка Clubhouse - это наступление на свободу выражения мнений в стране.

Что такое Clubhouse?

Clubhouse — («Клабхаус») - это социальная сеть, запущенная в апреле 2020 года на iOS разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. Основной формат соцсети - голосовое общение. Участникам доступны множество клубов и виртуальных комнат с беседами на разные темы.

Присоединиться к соцсети могут пользователи iPhone по приглашениям от других участников.

На фоне ажиотажа вокруг Clubhouse по всему миру стали появляться конкурентоспособные аудиоприложения. Присматриваются к формату и популярные социальные гиганты. Так, например, Facebook, как сообщается, занялся разработкой собственного продукта, нацеленного на конкуренцию с Clubhouse.

В феврале 2021 года американский предприниматель-изобретатель Илон Маск пригласил для беседы в Clubhouse президента РФ Владимира Путина. В Кремле предложение назвали интересным.

Clubhouse запретили в Китае в начале февраля. Позже стало известно, что китайская IT-компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, разрабатывает аналог голосовой сети Clubhouse для китайского рынка.

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Автор: Людмила Жерновская