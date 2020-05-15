Ученые выяснили, почему у мужчин эволюционно появилась борода

Исследователи замечают, что густые волосы на лице не зря ассоциируется с маскулинностью.

В ходе эволюции человеческого вида у мужчин могла появиться борода для защиты лица во время драк. Такой вывод сделали авторы нового исследования. Бороду часто связывают с символом маскулинности, агрессии и социального доминирования.

В прошлом исследования допускали, что борода могла служить для защиты важных частей тела, таких как челюсть и горло, от атак, тем самым повторяя функцию гривы у львов, - объясняют ученые из Университета Юты. Как пишет Newsweek, это вписывается в тот факт, что нижняя челюсть часто становится той частью лица, которая больше всего страдает во время драк.

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Как и у других видов больших обезьян, человеческие самцы больше прибегают к насилию, в основном против других лиц мужского пола. Когда они дерутся, то часто целятся в лицо. Это может объяснить, почему структура лица мужчин и женщин сформированы по-разному. Поэтому авторы предположили, что толстый покров волос мог эволюционно появиться для того, чтобы поглощать и смягчать удары в лицо.

Чтобы проверить свою гипотезу, команда ученых создала модель человеческой костной ткани и вырезала из нее прямоугольник размерами 60 x 65 x 3 миллиметра. После этого они покрыли кость слоем овечьей кожи с шерстью. Кожа была пропитана жидкостью, чтобы она напоминала живые ткани. А шерсть осталась сухой. Ученые признают, что овечья кожа и шерсть не очень похожи на человеческую бороду. Однако, у них не было возможности "получить образец человеческого происхождения".

С помощью специальной машины исследователи бросили на импровизированную бороду предмет весом 4,7 килограмма с высоты 7,4 сантиментра, чтобы повторить удар в лицо. Процесс повторили для 20 образцов овечьей кожи. В среднем образцы с шерстью поглощала на 30% больше энергии, чем лысые или с небольшим волосяным покровом.

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"Результаты этого исследования указывают на то, что волосы действительно способно в значительной степени сократить влияние удара и поглотить энергию, а следовательно сократить частоту ущерба. Если это же самое происходит с человеческими волосами на лице, тогда иметь густой покров может помочь защитить уязвимые части передней области черепа от сокрушительных ударов, в частности челюсть", - считают авторы исследования.

"Борода также может сократить ранения, разрывы и травмы кожи и лицевых мышц", - добавляют они.

Таким образом, бородатые мужчины имеют преимущество в драке. И поэтому наличие такого покрова поощрялась естественным отбором в ходе эволюции.