Сегодня, 24 сентября, на невероятно малом расстоянии от Земли пронесется астероид.
Об этом сообщает space.com.
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По данным Центра изучения околоземных объектов, столкновения астероида с Землей не ожидается. Он приблизится к Земле на расстояние 22 тыс. километров.
Для сравнения, Луна находится в среднем на расстоянии 384 тыс. километров от нас или примерно в 30 земных шарах. Этот астероид пройдет на расстоянии около 2,1 Земли. Это означает, что астероид 2020 SW пройдет даже ближе, чем телевизионные и погодные спутники.
Ученые еще не установили точный размер астероида, но, по предварительным данным, он достигает 4,4-9,9 метра в длину.
Этот астероид был обнаружен только на прошлой неделе, 18 сентября.
Как сообщается, по мере приближения к Земле астероид станет ярче, но не будет виден невооруженным глазом.
Астероид - относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники.
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