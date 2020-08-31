К Земле на большой скорости приближается астероид 465824 (2010 FR).
Об этом сообщает Mirror.
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По данным ученых, астероид в два раза крупнее, чем Великая пирамида в Гизе.
Как сообщается, астероид приблизится к Земле 6 сентября. В этот момент он будет примерно в 7,5 миллиона километров от нашей планеты.
Хоть это и может показаться далеким, но на самом деле такое расстояние классифицируется как «близкий подход».
Размер астероида оценивается примерно в 120 - 270 метров в диаметре.
К счастью, вероятность того, что 465824 (2010 FR) поразит нашу планету, крайне низка.
Однако в НАСА не исключают возможность столкновения с астероидом в ближайшем будущем.
По данным In-Space, этот астероид совершает оборот вокруг Солнца за 440 земных дней, а его скорость составляет 14 км/с.
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