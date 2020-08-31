Размер астроида в два раза превышает размер пирамиды Хеопса.

К Земле на большой скорости приближается астероид 465824 (2010 FR).

Об этом сообщает Mirror.

Читайте такжеNASA сообщило о приближении к Земле астероида

По данным ученых, астероид в два раза крупнее, чем Великая пирамида в Гизе.

Как сообщается, астероид приблизится к Земле 6 сентября. В этот момент он будет примерно в 7,5 миллиона километров от нашей планеты.

Хоть это и может показаться далеким, но на самом деле такое расстояние классифицируется как «близкий подход».

Размер астероида оценивается примерно в 120 - 270 метров в диаметре.

К счастью, вероятность того, что 465824 (2010 FR) поразит нашу планету, крайне низка.

Однако в НАСА не исключают возможность столкновения с астероидом в ближайшем будущем.

По данным In-Space, этот астероид совершает оборот вокруг Солнца за 440 земных дней, а его скорость составляет 14 км/с.

Космос: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская