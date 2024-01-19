Это животное, возможно, охотилось на более крупных животных, чем современные кошачьи.

Ученые обнаружили новый доисторический вид кошек, который жил на территории современной Испании около 15,5 млн лет назад.

Эта находка проливает больше света на разнообразие кошачьих в тот период, пишет Independent. Как рассказали ученые, вид кошек, получивший название Magerifelis peignei, принадлежал к подгруппе мелких кошек-хищников. Их поведение было похожим на поведение иберийских рысей, которые душили "добычу среднего размера" после укусов за горло, объяснили ученые.

Новый вид был идентифицирован на основе ископаемых останков, обнаруженных в 2007 году на стоянке Принсипе Пио-2 около Мадрида. Тогда исследователи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки костей челюсти доисторической кошки.

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"Образец находится в таком превосходном состоянии сохранности, почти все зубные ряды и нижнечелюстные структуры присутствуют. Экземпляр представляет собой одну из наиболее полных известных на сегодняшний день окаменелостей ранних кошачьих", - отметили исследователи.

Представители семейства кошачьих среднего размера жили в эпоху среднего миоцена около 15,5 млн лет назад и, возможно, "сильно кусались во время охоты", допустили ученые.

Анализируя части костей нижней челюсти доисторических кошачьих, исследователи пришли к выводу, что Magerifelis peignei могла охотиться на "более крупную добычу", чем современные кошки.

По словам исследователей, это открытие расширяет понимание разнообразия и эволюции кошек в этот период доисторической Европы.

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