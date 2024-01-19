Ученые обнаружили новый доисторический вид кошек, который жил на территории современной Испании около 15,5 млн лет назад.
Эта находка проливает больше света на разнообразие кошачьих в тот период, пишет Independent. Как рассказали ученые, вид кошек, получивший название Magerifelis peignei, принадлежал к подгруппе мелких кошек-хищников. Их поведение было похожим на поведение иберийских рысей, которые душили "добычу среднего размера" после укусов за горло, объяснили ученые.
Новый вид был идентифицирован на основе ископаемых останков, обнаруженных в 2007 году на стоянке Принсипе Пио-2 около Мадрида. Тогда исследователи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки костей челюсти доисторической кошки.
"Образец находится в таком превосходном состоянии сохранности, почти все зубные ряды и нижнечелюстные структуры присутствуют. Экземпляр представляет собой одну из наиболее полных известных на сегодняшний день окаменелостей ранних кошачьих", - отметили исследователи.
Представители семейства кошачьих среднего размера жили в эпоху среднего миоцена около 15,5 млн лет назад и, возможно, "сильно кусались во время охоты", допустили ученые.
Анализируя части костей нижней челюсти доисторических кошачьих, исследователи пришли к выводу, что Magerifelis peignei могла охотиться на "более крупную добычу", чем современные кошки.
По словам исследователей, это открытие расширяет понимание разнообразия и эволюции кошек в этот период доисторической Европы.
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