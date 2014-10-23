В США появилась соцсеть, которая будет платить своим пользователям

Как сообщает Mediasapiens со ссылкой на recode.net, особенность новой соцсети в том, что пользователи платформы получат плату за активное дописывания и приглашение своих друзей присоединиться к сети.

Как рассказал основатель ресурса Себастьян Собчак (Sebastian Sobczak), платформа будет забирать себе лишь 10 процентов дохода от рекламы. Остальные 90%, по его словам, будут распределяться между пользователями. Выплаты пользователям будут зависеть от количества просмотров и перепостов их сообщений.

Читайте такжеУ соцсети Facebook появился новый конкурентИдея проекта заключается в том, что на вознаграждение заслуживают и авторы контента. По словам Себастьяна Собчака, популярные нынче соцсети, «как и радиостанции, крутят чьи-то песни, но не дают за это никакого вознаграждения».

Кроме десктопной версии, доступны также приложения Tsu на iOS и Android.