Собранный Стивом Джобсом в 1976 году компьютер продали за $905 тысяч
15:05, 23 октября 2014Наука и IT
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Один из 50 персональных компьютеров, собранных основателями компании Apple Стивом Джобсом и его другом Стивом Возняком в 1976 году, был продан на аукционе Bonhams в Нью-Йорке.
REUTERS
Известно, что покупатель приобрёл устройство за $905 тыс. В 1976 году такой компьютер можно было приобрести за $666,66. Таким образом, на сегодняшний день, цена устройства выросла на 135,651%, сообщает Росбалт.
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На сегодняшний день из первой партии Apple-1 сохранились лишь несколько экземпляров, передает Mignews. Ранее, в 2012 году другой такой компьютер был продан на аукционе Sorheby`s. Покупатель потратил на приобретение устройства сумму в размере $374,5 тыс.
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