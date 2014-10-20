Apple представила новый iMac, iPad Air 2, iPad mini 3 и OS Yosemite

Он поставляется с четырехядерным процессором IntelCore i5 с тактовой частотой 3,5 ГГц. Опция сборки под заказ может включать четырехядерный процессор IntelCore i7 с тактовой частотой 4 ГГц. Также в новый iMac встраиваются самые мощные в истории модели графические процессоры AMD Radeon R9 M290x и AMD Radeon R9 M295x.

iPad Air 2

Корпус iPad Air 2 стал тоньше, теперь его толщина - 6,1 мм. В новый планшет встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID, который впервые появился в прошлом году в iPhone 5S.

Читайте такжеApple представила iPad Air 2, iPad Mini 3 и новый iMac (цифры и характеристики)Изменился также дизайн динамиков - встроенные колонки получили один ряд отверствий вместо двух, как в iPhone 6. Также у планшета значительно выросла производительность - он на работает на 40% быстрее, а ускорение графики составило 2,5 раза в сравнении с предыдущей моделью. Время работы в автономном режиме осталось то же - 10 часов.

iPad mini 3

Модель третьего поколения обладает 7,9-дюймовым дисплеем и сканером отпечатков пальцев Touch ID. Во всем остальном он полностью повторяет iPad Air второго поколения.