Apple представила новый iMac, iPad Air 2, iPad mini 3 и OS Yosemite
Последний раз iMac получал серьезное обновление два года назад. В этом году пользователи впервые увидели iMac с экраном Retina 5К.
Он поставляется с четырехядерным процессором IntelCore i5 с тактовой частотой 3,5 ГГц. Опция сборки под заказ может включать четырехядерный процессор IntelCore i7 с тактовой частотой 4 ГГц. Также в новый iMac встраиваются самые мощные в истории модели графические процессоры AMD Radeon R9 M290x и AMD Radeon R9 M295x.
iPad Air 2
Корпус iPad Air 2 стал тоньше, теперь его толщина - 6,1 мм. В новый планшет встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID, который впервые появился в прошлом году в iPhone 5S.
Читайте такжеApple представила iPad Air 2, iPad Mini 3 и новый iMac (цифры и характеристики)Изменился также дизайн динамиков - встроенные колонки получили один ряд отверствий вместо двух, как в iPhone 6. Также у планшета значительно выросла производительность - он на работает на 40% быстрее, а ускорение графики составило 2,5 раза в сравнении с предыдущей моделью. Время работы в автономном режиме осталось то же - 10 часов.
iPad mini 3
Модель третьего поколения обладает 7,9-дюймовым дисплеем и сканером отпечатков пальцев Touch ID. Во всем остальном он полностью повторяет iPad Air второго поколения.