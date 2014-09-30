Следующая операционная система Microsoft будет называться Windows 10

На ней было, в частности, заявлено, что разработчики новой ОС решили "перескочить" девятую версию продукта и использовать готовившиеся для нее наработки в новом варианте системы. Как уточняется, в нем будут восстановлены некоторые прежние, ставшие уже традиционными, функции, отсутствовавшие в предыдущей ОС Windows 8, что вызывало недовольство пользователей, пишет ИТАР-ТАСС.

В Microsoft учли эти пожелания и заверили пользователей в том, что при работе с новой версией системы у них не будет проблем, независимо от того, какой ОС Windows они пользуются в настоящее время. Более подробно новинка будет представлена позднее, сообщили в компании.

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Предваряя встречу, ее организаторы подчеркнули, что это будет "скромным событием" без крупных презентаций. "Это скорее шанс для компании предоставить пользователям Windows информацию о происходящих в ней переменах", - говорится в распространенном заявлении Microsoft.