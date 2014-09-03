США ускоряют разработку нового препарата против Эболы
03:43, 03 сентября 2014Мир
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Министерство здравоохранения США объявило, что ускоряет разработку экспериментального препарата, направленного на борьбу с вирусом Эбола.
REUTERS
Призывы активизировать производство препарата Zmapp, чтобы побороть вспышку вируса в Западной Африке, звучат все громче, передает ВВС Украина.
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В прошлом месяце двое американцев, зараженные Эболой, выздоровели после лечения этим препаратом.
ВОЗ ранее сообщила, что смертельным вирусом могут заразиться более 20 тысяч человек.
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