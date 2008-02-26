Nokia придумала мобильный нанобраслет (фото)

Компания Nokia и Кембриджский университет представили на нью-йоркской выставке "Дизайн и гибкий ум" нанотехнологическую концепцию носимого мобильного устройства Morph, которое можно растягивать и сгибать. Над Morph работали 10 инженеров Nokia и 25 исследователей из Кембриджа.

Пользователь, например, может использовать Morph как клавиатуру, а затем согнуть и носить в качестве браслета, передающего мобильные звонки на гарнитуру. Кроме того, Morph при необходимости умеет превращаться в музыкальный плеер и другие устройства.

Интересно, что при превращениях Morph остается почти полностью полупрозрачным, а практически вся поверхность устройства представляет собой, судя по изображениям, сенсорный дисплей.

Предполагается, что элементы Morph будут внедряться в мобильные устройства в течение ближайших семи лет, причем сначала - в самые дорогие модели.

Лента.ру