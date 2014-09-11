Лишь 2% паролей Gmail, попавших в сеть, являются активными - Google

Об этом говорится в официальном блоге Google, которое цитирует ИТАР-ТАСС.

Накануне в интернете была опубликована база данных почти 5 млн паролей и логинов от учетных записей почтового сервиса Gmail от Google, сообщал портал CNews. Среди них есть как русскоязычные, так и англо- и испаноязычные пользователи почтового сервиса Google.

"Проверка показала, что менее 2% пар логинов и паролей могли быть рабочими, и при попытке взлома наша автоматическая система противодействия заблокировала бы попытки входа в аккаунты. Мы предприняли действия для защиты этих аккаунтов и направили их владельцам уведомления о необходимости смены пароля", - говорится в сообщении Google, опубликованном в четверг. В корпорации подчеркнули, что причиной утечки не является взлом системы Google.

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С учетом происшедших в воскресенье и понедельник утечек паролей пользователей почты "Яндекса" и Mail.ru совокупный объем скомпрометированных почтовых аккаунтов составляет около 10 млн. В "Яндексе" и Mail.ru Group сообщали ранее, что большая часть из них не используется или была создана роботами.