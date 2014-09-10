Стали известны все характеристики iPhone 6 и iPhone 6 Plus от Apple (видео)

Теперь у компании в ассортименте два флагмана: 4,7-дюймовый iPhone 6 и 5,5-дюймовый iPhone 6 Plus.

Новинка значительно тоньше даже весьма худосочного iPhone 5s, 5,5-дюймовый iPhone 6 Plus оказался на полмиллиметра тоньше предшественника, а у iPhone 6 толщина и того меньше. В них применяется какой-то новый тип стекла «усиленный ионами», сообщает iPhones.ru.

А стекло это прикрывает 4,7- и 5,5-дюймовые дисплеи, построенные на базеIPS-матриц последнего поколения со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и двухдоменными пикселями (контрастность 1400:1 и 1300:1 соответственно, яркость — 500 нит). Apple называет их Retina HD, хотя такое громкое название скорее применимо к последнему с его разрешением 1920х1080 точек и плотностью в 401 ppi. У 4,7-дюймового экрана разрешение ниже — 1334х750 точек, плотность — 326 ppi, то есть как в iPhone 5s и предшественниках вплоть до iPhone 4. В iPhone 6 Plus появился ландшафтный режим для всех системных приложений и даже для рабочего стола.

Новый процессор, который лежит в основе iPhone 6 и iPhone 6 Plus, называется Apple A8. Новая однокристальная система компании оказалась в 50 раз производительней по вычислительным возможностям, чем процессор в первом iPhone, и в 84 раза быстрее по графической части.

Хотя лучше сравним новинку с чипом Apple A7, который установлен в iOS-устройствах образца 2013 года. По вычислительной мощи он превосходит процессор в iPhone 5s примерно на 20% — не густо, но мы пока не ощущаем ее нехватки и на «старичке». Важнее тот факт, что в плане энергоэффективности превосходство A8 составляет до 50% и вот это уже серьезно. Графический чип в новой однокристальной системе на 50% быстрее, чем в A7. Новые смартфоны обеспечивают повышенную автономность: Оба аппарата превосходят предшественника по всем параметрам, а iPhone 6 Plus в некоторых сценариях лучше его вдвое.

В частности, M8 следит за показателями акселерометра, гироскопа, компаса и барометра. В iPhone 6 появился новый датчик. Сопроцессор теперь понимает, как высоко вы поднялись, то есть учитывается преодоление ступенек, на что калорий тратится больше. Также M8 понимает когда человек идет, бежит, крутит педали велосипеда и массу других активностей.

В свое время iPhone 5s выделился своим универсальным сотовым модемом, поддерживающим LTE, HSPA и даже CDMA.

Теперь модуль LTE поддерживает 20 частот и работает с сетями более 200 4G-операторов по всему миру, включая трех основных в Китае. Кроме того, была реализована технология VoLTE, то есть передача голоса через сеть LTE. Пока ее поддерживают единицы операторов в мире, но это новый тренд — высококачественная передача голоса, и она есть в новом iPhone. Скоростные характеристики тоже лучше — в пике 150 Мбит/с против 100 Мбит/с в iPhone 5s. Да, это лишь теоретическая скорость, но цифры греют душу.

Перетерпел приятные изменения и модуль Wi-Fi, заполучив поддержку IEEE 802.11ac. Он втрое быстрее, чем в iPhone 5s, хотя не забывайте, что роутер должен поддерживать соответствующую технологию.

Аппараты оснащены 8-мегапиксельным модулем с совершенно новым сенсором с большим размером пикселя в 1,5 микрон, а также объективом с диафрагмой ƒ/2.2.

Фирменная вспышка True Tone с двумя светодиодами (белого и желтого цвета) осталась на месте, только теперь она вписана в единый круглый модуль.

Оригинальный процессор обработки изображений Apple (ISP) был вновь доработан, что дало приличный скачок в фото- и видеовозможностях. Так, улучшено качество итоговых снимков, сделанных в условиях слабой освещенности, повышена эффективность цифровой системы стабилизации изображения в iPhone 6, а вот в iPhone 6 Plus установлен фотомодуль с оптической системой стабилизации изображения. В этом и есть единственное, но важное отличие. Панорамная съемка тоже была улучшена, а это и более качественное объединение кадров, и увеличенное до 43 мегапикселей разрешение.

Камера iSight — она тоже стала лучше и тоже получила ряд «плюшек» от нового ISP. В аппаратном плане модуль обзавелся новым 1,2-мегапиксельным сенсором с крупными пикселями и апертурой f/2.2, что в совокупности позволило ему воспринимать на 81% больше света, а значит снимки в условиях слабой освещенности будут лучше.

Наконец в iPhone появился модуль NFC. В первую очередь он, конечно же, ориентирован на фирменную систему платежей Pay, но, уверен, и в других приложениях найдется применение новинке.

Увеличился и объем флеш-памяти, который теперь составляет 16, 64 и 128 ГБ. 32-гигабайтной модели нет.

Работают обе новинки под управлением iOS 8, которая станет доступна всем 17 сентября.

Размеры iPhone 6 и iPhone 6 Plus составляют 138,1 х 67,0 х 6,9 мм (129 г) и 158,1 х 77,8 х 7,1 мм (172 г). Их релиз состоится одновременно 19 сентября в таких странах как США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Австралия, Гонконг, Сингапур и Япония.