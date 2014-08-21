Шеремета рассказал о пиратском ПО в Кабмине

Об этом сам Шеремета заявил на пресс-конференции, сообщает Украинская правда.

"Оказалось, что на моем компьютере нелицензионный Windows и нелицензионный Outlook", - сказал он.

По его словам, у Кабмина не было достаточного количества лицензий для установки программного обеспечения на все правительственные компьютеры.

Читайте такжеШеремета объяснил причину своей отставкиШеремета заявил, что считает такое положение вещей неприемлемым и лично всегда покупает все программы и музыку. Он убежден, что любая работа должна быть оплачена, в том числе и создание интеллектуальной собственности.

"Иначе я не смог бы смотреть на себя в зеркало", - добавил министр.

Как известно, 20 августа Шеремета подал в отставку. Причиной стало несогласие с назначением на должность заместителя министра Валерия Пятницкого, которого ему, по словам Шереметы, навязали без его согласия.

Сейчас отставка Шереметы еще не утверждена.