Шеремета рассказал о пиратском ПО в Кабмине
На компьютере министра экономического развития и торговли Павла Шереметы в Кабмине установлено нелицензионное программное обеспечение.
Об этом сам Шеремета заявил на пресс-конференции, сообщает Украинская правда.
"Оказалось, что на моем компьютере нелицензионный Windows и нелицензионный Outlook", - сказал он.
По его словам, у Кабмина не было достаточного количества лицензий для установки программного обеспечения на все правительственные компьютеры.
Читайте такжеШеремета объяснил причину своей отставкиШеремета заявил, что считает такое положение вещей неприемлемым и лично всегда покупает все программы и музыку. Он убежден, что любая работа должна быть оплачена, в том числе и создание интеллектуальной собственности.
"Иначе я не смог бы смотреть на себя в зеркало", - добавил министр.
Как известно, 20 августа Шеремета подал в отставку. Причиной стало несогласие с назначением на должность заместителя министра Валерия Пятницкого, которого ему, по словам Шереметы, навязали без его согласия.
Сейчас отставка Шереметы еще не утверждена.