Конец ”полароидам”

Американская Polaroid Corp. прекращает производство фотокамер одноступенного процесса. Эта технология в свое время оказалась революционной, однако не выдержала конкуренции с цифровой фотографией. Компания объявила о закрытии своих заводов в Массачусетсе (США), Мексике и Нидерландах и сокращении 450 рабочих мест, передает РосБизнесКонсалтинг.

Polaroid сохранит 150 сотрудников и сосредоточится на совместных предприятиях с иностранными партнерами по производству портативных принтеров для мобильных телефонов и цифровых камер и DVD-плейеров под маркой Polaroid.

Легендарная компания выпустила первую фотокамеру, позволявшую получать моментальные снимки, в 1948 г. Пика продаж Polaroid достигла в 1991-м, после чего, встретившись с активным внедрением цифровых технологий, была вынуждена объявить о банкротстве в 2001 г.

После закрытия бизнеса по производству фотоаппаратов с технологией одноступенного процесса единственным производителем аналогичных фотокамер останется японская Fujifilm.