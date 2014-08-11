В ночь на 11 августа весь мир наблюдал Суперлуну (фоторепортаж)
12:37, 11 августа 2014Наука и IT
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Полнолуние можно было наблюдать на 30% ярче, чем обычно.
В ночь с 10 на 11 августа над Землей взошла самая большая Луна — Суперлуна, поскольку спутник максимально приблизился к нашей планете.
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Данное астрономическое событие происходит, когда Луна находится ближе всего к Земле в ее орбите, делая ее на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
Отметим, что в следующий раз Суперлуну можно будет наблюдать не раньше января 2018 года.
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