Google поднялась на второе место в списке самых дорогих компаний

Второе место в списке самых дорогих компаний мира по рыночной капитализации Google заняла впервые в своей истории, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse..

По итогам торговой сессии на биржах США в понедельник, 10 февраля, рыночная капитализация Google составила 394 миллиарда долларов, а ExxonMobil — 388 миллиарда долларов. Биржевые котировки акций обеих компаний 10 февраля снизились, однако ExxonMobil подешевела больше чем Google.

Возглавляет список самых дорогих компаний мира по рыночной капитализации Apple, оцениваемая, по состоянию на 10 февраля, в 472 миллиарда долларов. Самой дорогой компании мира Apple стала в августе 2011 года, отобрав это звание у ExxonMobil. В последующие годы ExxonMobil несколько раз обгонял Apple по рыночной капитализации, однако производителю iPhone удавалось возвращать себе звание самой дорогой компании мира.