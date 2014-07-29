Ученые заявляют, что в недрах Луны есть жидкость

К такому выводу авторы пришли в результате компьютерного моделирования. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Жидкий слой представляет собой тонкую вязкую среду между астеносферой — нижней мантией спутника Земли — и ядром Луны, который покрывает ядро неравномерным образом. С ним, как показывают результаты компьютерного моделирования, связано затухание сейсмических волн, сообщает Lenta.ru.

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Причиной появления тонкого жидкого слоя специалисты назвали трение в недрах спутника, обусловленное гравитационным взаимодействием с Землей. В своем исследовании ученые обратили внимание на регулярные изменения в гравитационном поле Луны, при которых ядро Луны скользит внутри спутника, а жидкий слой выполняет роль смазки.

Привычная схема строения Луны предполагает, что в центре спутника находится ядро, которое окружено толстым слоем мантии, закрытым сверху корой. Считается, что между жидким внешним ядром и астеносферой находится частично расплавленный пограничный слой толщиной менее 500 километров, образование которого связано с разделением твердых и расплавленных фаз на ранних этапах образования Луны. Компьютерное моделирование, проведенное физиками, добавляет дополнительный слой, расположенный под астеносферой.

Ученым теперь предстоит проверить справедливость своей теории. Однако даже в том случае, если она верна, останется открытым вопрос о том, почему слой жидкости не затвердел за 4,5 миллиарда лет с момента образования системы Земля-Луна. Возможно, что физикам предстоит изменить свою точку зрения о происхождении спутника Земли.